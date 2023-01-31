Ростелеком, РЖД и "Интер РАО" утвердили программы "выращивания" поставщиков из малого бизнеса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком", ОАО "РЖД" и ПАО "Интер РАО" утвердили программы "выращивания" поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в сообщении "Корпорации МСП" (осуществляет, в частности, мониторинг выполнения крупнейшими госкомпаниями требований по закупкам у малого бизнеса, принимает участие в подготовке и утверждении программ выращивания поставщиков).

"Включение в процесс "выращивания" МСП-поставщиков сразу трех отечественных гигантов говорит о том, что это направление выглядит для крупного бизнеса перспективным, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Уверен, наши малые и средние предприятия будут стремиться попасть в открывающиеся программы – у них есть запрос на долгосрочное сотрудничество, и аналогичный интерес есть со стороны госкомпаний".

В сообщении корпорации отмечается, что "Ростелеком" будет в течение февраля проводить отбор среди субъектов МСП для участия в своей программе "выращивания". Оператора интересуют компании, работающие в области производства спецодежды и спецобуви, компьютерной техники, мониторов и проекторов, коммуникационной аппаратуры и комплектующих для нее, антенн и держателей для них, газоанализаторов. Также "Ростелеком" интересуют субъекты МСП, занимающиеся строительством сооружений и линий связи, выполнением работ по прокладке линий связи.

В свою очередь, РЖД планируют отобрать для участия в программе "выращивания" компании, которые специализируются на ручных инструментах с механизированным приводом.

"Интер РАО" с февраля планирует запустить бессрочный отбор заявок субъектов МСП, "предлагающих актуальную для предприятий группы продукцию, работы и услуги".

Для субъектов МСП, которые будут включены в программы "выращивания", госкомпании должны будут подготовить индивидуальные карты развития. Они могут предусматривать комплекс мер, включая методическую и информационную, финансовую и правовую, организационную и методическую поддержку, а также возможность заключить офсетные договоры.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года вступили в силу новые положения закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", предусматривающие, что отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны будут составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний.

Тогда же, в ноябре, дочерняя структура госкомпании "Автодор", ООО "Автодор - платные дороги", запустила программу выращивания поставщиков (прежде всего, оборудования связи ближнего радиуса действия - DSRC). В январе компания заключила офсетный договор (со встречными инвестиционными обязательствами) с ООО "Сорб Инжиниринг", которое обязуется произвести и поставить "дочке" "Автодора" 100 тыс. транспондеров для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог и 10 тыс. держателей для них. Общая сумма договора составила 120 млн рублей.

В декабре прошлого года заместитель руководителя дирекции закупочной деятельности "Корпорации МСП" Наталья Битюкова отмечала, что в начале текущего года программы выращивания поставщиков из числа субъектов МСП планируют 15 крупнейших госкомпаний. В том числе, "ДОМ.РФ", РЖД, "Интер РАО", АО "Мослифт", АО "Почта России", "Ростелеком" и другие.

С лета прошлого года "Корпорация МСП" совместно с рядом крупнейших госкомпаний реализовывала пилотные программы по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП. К ноябрю текущего года такие "пилоты" были запущены 27 крупнейшими госкомпаниями. Они определили 1,2 тыс. номенклатурных позиций для программ "выращивания" поставщиков. Из них около 100 – для заключения офсетных договоров.

Эти госкомпании получили 127 заявок от 59 субъектов МСП на участие в пилотных программах.