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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Банк России может повысить ставку в случае масштабной реализации проинфляционных рисков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки в 2023 году в зависимости от комбинации проинфляционных рисков и масштаба их реализации, возможно, ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) не понадобится, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Есть понимание, что, если это (повышение ключевой ставки - прим. ИФ) потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем. Для того, чтобы возникла такая необходимость, требуется значимая реализация тех проинфляционных рисков, о которых совет директоров говорил по итогам декабрьского заседания", - сообщил Заботкин в интервью РБК.

Он напомнил, что к этим рискам относятся повышенные инфляционные ожидания, дефицит трудовых ресурсов в отдельных отраслях, сохраняющиеся логистические ограничения и ограничения на импорт. "Есть несколько более высокая траектория бюджетного дефицита. И, помимо этого, нельзя сбрасывать со счетов то, что внешние условия, внешнеэкономическая конъюнктура за последние недели стала несколько менее благоприятной. В совокупности это довольно большой букет проинфляционных факторов", - отметил зампред ЦБ.

"Необходимость повышения ставки будет обуславливаться тем, в какой комбинации, в каком объеме они в итоге будут реализовываться в 2023 году. Если они не реализуются, тогда, вполне возможно, что повышения ставки не понадобится", - подчеркнул Заботкин.

Совет директоров Банка России 16 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики оставил формальным. "Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сообщила по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что проинфляционные риски сейчас преобладают не только на среднесрочном, но и на краткосрочном горизонте.

Позднее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в соответствии с развитием ситуации, но ожидания сейчас между сохранением ставки и ее повышением.

Алексей Заботкин ЦБ РФ
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