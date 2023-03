Структура АФК "Система" закрыла сделку по покупке гостиниц у норвежской Wenaas

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Гостиничная "дочка" ПАО АФК "Система" - Cosmos Hotel Group (CHG) - закрыла сделку по приобретению у норвежской Wenaas Hotel Russia AS компаний-владельцев десяти отелей, включая Park Inn by Radisson, в четырех российских городах.

Сумма сделки составила 200 млн евро, включая добровольный взнос в российский бюджет - это одно из условий, соблюдение которых позволяет получить разрешение "на выход" от российских властей.

Она структурирована через 100-процентную дочку ООО "Космос ОГ" (бренд Cosmos Hotel Group) - ООО "Космос Северо-Запад".

По итогам сделки CHG стала владельцем шести отелей в Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), двумя в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), одним в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и одним - в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

Совокупный номерной фонд приобретенных отелей - 4 078 единиц, общая площадь гостиниц - 264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд рублей.

АФК объявила о сделке 1 февраля. Тогда сообщалось, что приобретение отелей у Wenaas Hotel Russia AS позволит Cosmos Hotel Group удвоить номерной фонд и укрепить позиции на российском рынке гостиничных услуг.