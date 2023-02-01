Средневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе составила 10,51%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся 1 февраля аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 74,1908% от номинала, что соответствует доходности 10,51% годовых, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 70,527 млрд рублей по номиналу при спросе 97, 324 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 53,107 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 74,11% от номинала, что соответствует доходности 10,52% годовых.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 7 июня 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).