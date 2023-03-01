Минфин РФ разместил ОФЗ 26241 на 20,36 млрд рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 95,2719% от номинала, что соответствует доходности 10,54% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 362 млн рублей по номиналу при спросе 59 млрд 136 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 19 млрд 961 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 95,2368% от номинала, что соответствует доходности 10,54% годовых.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).