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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Цена Brent опустилась ниже $85 за баррель на данных о росте запасов в США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой недели.

К 18:33 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,55%) - до $84,99 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,24 (0,3%) - до $78,63 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 1,5 млн.

Ранее в этот же день министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Кроме того, важнейшим событием для мировых рынков, включая рынок нефти, станет первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Ожидается, что по итогам встречи, которая завершится в среду в 22:00 по Москве, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 25 базисных пунктов, то есть слабее, чем на предыдущем заседании.

"Хотя мы и придерживаемся медвежьего взгляда на нефть на ближайшую перспективу, цены могут позитивно отреагировать на сигналы о том, что цикл подъема ставок Федрезерва приближается к концу", - отметил старший экономист Spartan Capital Питер Кардилло.

Brent WTI ОПЕК Минэнерго США ФРС
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