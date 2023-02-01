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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

РФ в 2022 году сократила выпуск удобрений на 11% из-за падения в калийном сегменте

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские предприятия в 2022 году сократили выпуск минеральных удобрений на 11%, до 23,5 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), сообщил Росстат.

Снижение общего показателя произошло из-за сокращения выпуска хлористого калия на 32%, до 7,3 млн тонн. В физическом весе его выпуск упал на 35%, следует из данных Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Такая динамика объясняется сокращением экспорта из-за санкций и низкой востребованностью продукта в российском сельском хозяйстве.

При этом выпуск азотных удобрений в прошлом году вырос на 3,5%, до 11,8 млн тонн, фосфорных – на 1%, до 4,4 млн тонн.

В декабре 2022 года производство удобрений в России составило 2,1 млн тонн, что ниже объемов декабря 2021 года на 10%, но больше ноября 2022 года почти на 14%. Выпуск фосфорных удобрений вырос на 9,6% к декабрю 2021 года и на 12,4% к ноябрю 2022 года, до 0,4 млн тонн. Выпуск азотных удобрений составил 1,1 млн тонн, увеличившись на 5,5% год к году и на 10% к предыдущему месяцу. Производство в калийном сегменте сократилось на 34% год к году, но выросло по сравнению с ноябрем 2022 года на 21,5%, составив 0,6 млн тонн.

По данным Минсельхоза, российские аграрии в прошлом году увеличили приобретение минудобрений на 16% – до 5,8 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ) с учетом накопленных ресурсов. В физическом весе российские производители поставили на внутренний рынок на 27% продукции больше, чем годом ранее, сообщала РАПУ.

Росстат
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