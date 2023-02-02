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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

"Северсталь" в IV квартале нарастила выплавку стали на 3%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в IV квартале 2022 года увеличила выплавку стали на 3% по сравнению с III кварталом – до 2,725 млн тонн, сообщила компания.

За 2022 год "Северсталь" выпустила 10,692 млн тонн стали по сравнению с 11,647 млн тонн годом ранее (-8%).

Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 11%, в том числе на фоне снижения сезонного спроса на сталь в России, до 2,797 млн тонн по сравнению с III кварталом (3,129 млн тонн). По итогам прошлого года продажи снизились на 2%, до 10,92 млн тонн. При этом продажи полуфабрикатов выросли до 1,57 млн т (+11%).

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью составили в IV квартале 1,153 млн тонн (-9% кв/кв), а за 2022 год они упали на 6%, до 4,761 млн тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась по итогам года на 2 п.п., до 44%.

Северсталь
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