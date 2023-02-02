Крупнейший банк Японии сократил чистую прибыль за три квартала на 68%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший банк Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) за девять месяцев 2022 финансового года, закончившихся в декабре, сократил чистую прибыль на 68% в годовом измерении, до 343,175 млрд иен ($2,66 млрд), говорится в пресс-релизе банка.

В том числе в третьем финансовом квартале чистая прибыль составила 112,08 млрд иен ($2,67 млрд), что хуже среднего прогноза аналитиков в 397,8 млрд иен, отмечает MarketWatch.

Сильное снижение прибыли обусловлено разовыми расходами, связанными с продажей MUFG региональной банковской сети Union Bank в США банку U.S. Bancorp.

Выручка MUFG за девять месяцев фингода увеличилась на 56% и составила 6,794 трлн иен. Чистый процентный доход поднялся на 55% - до 2,314 трлн иен.

Операционная прибыль превысила 1,381 трлн иен по сравнению с 933 млрд иен годом ранее.

Банк подтвердил прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год, который завершится в марте 2023 года, в районе 1 трлн иен. Это будет на 12% меньше рекордного показателя, который был зафиксирован по итогам прошлого фингода.

За последний год капитализация MUFG поднялась на 30% (до 11,5 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,6%.