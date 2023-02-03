Выручка Qualcomm в I финквартале снизилась на 12%, не оправдав прогнозов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc, один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, зафиксировала снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале на 34%, выручки – на 12%.

Ухудшению показателей способствовали слабый спрос на мобильные телефоны в мире, а также сокращение запасов продукции клиентами компании, заявил главный финансовый директор Qualcomm Акаш Палкхивала в ходе телефонной конференции для аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 25 декабря, составила $2,24 млрд по сравнению с $3,4 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,98 с $2,98.

Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $2,37 на акцию с $3,23 на акцию, оказавшись чуть выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,36 на акцию.

Квартальная выручка Qualcomm снизилась до $9,46 млрд с $10,7 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял $9,6 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, в минувшем квартале сократилась на 18% – до $5,75 млрд.

Продажи чипов для автомобилей выросли на 58% и составили $456 млн, продажи в сегменте "интернет вещей" – на 7%, до $1,68 млрд.

Согласно прогнозу Qualcomm, в текущем квартале прибыль без учета разовых факторов составит $2,05-2,25 в расчете на акцию, выручка ожидается в районе $8,7-9,5 млрд.

Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $2,29 на акцию и $9,56 млрд.

В первом финквартале компания вернула акционерам $2,1 млрд, в том числе, $842 млн за счет дивидендов и $1,3 млрд посредством обратного выкупа акций.

Бумаги Qualcomm подешевели на 3% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 24%.