Квартальная выручка Qualcomm снизилась на 17%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, зафиксировала снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале (завершился 26 марта) на 42%, выручки - на 17%.

Развитие макроэкономической ситуации привело к дальнейшему ослаблению спроса, особенно на мобильные устройства, причем темпы ослабления оказались выше ожидавшихся компанией, заявил главный исполнительный директор Qualcomm Кристиано Амон на телефонной конференции для аналитиков.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $1,7 млрд по сравнению с $2,93 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,52 с $2,57.

Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $2,15 на акцию с $3,21 на акцию, совпав со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка Qualcomm снизилась до $9,28 млрд с $11,16 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял $9,09 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, в минувшем квартале сократилась на 17% - до $6,11 млрд.

Продажи чипов для автомобилей выросли на 20% и составили $447 млн, продажи в сегменте "интернет вещей" снизились на 24%, до $1,39 млрд.

По прогнозу Qualcomm, сокращение товарных запасов будет оставаться "значительным фактором" еще не менее двух кварталов. Ранее компания ожидала, что проблемы с запасами исчезнут к концу июня.

"Нашей главной задачей остается следование стратегии диверсификации и инвестирование в области, которые способствуют созданию долгосрочной ценности", - отметил глава компании через пресс-службу.

Бумаги Qualcomm подешевели на 6,6% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 24,3%.