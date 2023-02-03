Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Рост индекса активности в сфере услуг США в январе превысил прогноз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) подскочил до 55,2 пункта по сравнению с пересмотренными 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50,4 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня в 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Новость дополняется

ISM Non-Manufacturing США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Эмбарго на нефтепродукты: перестроимся всем миром. Обзор

Расходы американцев на просмотр Супербоула в этом году вырастут на 13%

Расходы американцев на просмотр Супербоула в этом году вырастут на 13%

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах

СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах

Финская Aii Corp вышла из числа совладельцев IT-группы "Цифра"

Bloomberg предупредил о сложностях с замещением российских нефтепродуктов в Европе

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 февраля повысится на 3%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 8 февраля повысится на 3%

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });