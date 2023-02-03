Рост индекса активности в сфере услуг США в январе превысил прогноз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) подскочил до 55,2 пункта по сравнению с пересмотренными 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50,4 пункта с объявленного ранее декабрьского уровня в 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

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