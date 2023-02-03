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В "Газпроме" оценили загрузку своих газонаполнительных станций в 34%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Газпрома" сейчас составляет 34%, в России необходимо увеличить выпуск техники на природном газе, сказал председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков на церемонии открытии АГНКС в Ленинградской области.

"В целом по "Газпрому" (загрузка АГНКС - ИФ) сейчас - 34%. То есть сегодня можно было бы еще порядка 200-250 тысяч автомобилей заправлять таким дешевым продуктом как природный газ. Это удешевит стоимость перевозок и оздоровит экологическую ситуацию в городах РФ", - сказал он.

По его словам, в 2022 году в стране было выпущено около 8 тысяч единиц техники на природном газе, еще 20 тысяч были переоборудованы на этот вид топлива. Зубков предложил перестроить работу по этому направлению.

"Надо, во-первых, регионам на местах узнать реальную потребность у бизнеса и населения в такой технике, дать заявки заводам и предприятиям, чтобы они стали ее выпускать, чтобы не получилось так, что завод сегодня выпускает машину на традиционном топливе, а затем ее в соседнем цехе переоборудуют. Неужели нельзя сделать сразу на линии двигатель под природный газ и сразу выпускать нормальные автомобили, чтобы население их покупало и заправлялось дешевым экологически чистым топливом? Я думаю, это все будет, но предстоит большая работа", - отметил Зубков.

По словам главы совета директоров "Газпрома", сейчас существующая газозаправочная инфраструктура позволяет обслуживать более 500 тысяч автомобилей в год. При развитии сети АГНКС количество техники, заправку которой они смогут обеспечить, может расти на 500 тысяч единиц ежегодно.

Мнение о том, что использование АГНКС надо повышать, выразил и замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, "существенное увеличение" загрузки можно ожидать "через год-два".

По данным компании "Газпром газомоторное топливо" сейчас в России 728 АГНКС, их количество выросло за 10 лет почти в три раза, потребление метана как топлива увеличилось почти в четыре раза.

Газпром Виктор Зубков Ленинградская область Минэнерго Павел Сорокин
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