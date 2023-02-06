Польша предложила Еврокомиссии ввести эмбарго на импорт каучука из России

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Польша предложила Еврокомиссии в десятом пакете санкций ввести эмбарго на отдельный российские товары, в том числе каучук, сообщило Польское агентство печати PAP.

Евросоюз уже запретил импорт шин из России и экспорт некоторых материалов для шинной промышленности в страну.

Суммарное потребление синтетического каучука в Евросоюзе, отмечает консультант "Выгон Консалтинг" Артем Лебедской-Тамбиев, составляет порядка 1,6 млн т, более половины этого объема импортируется (0,9 млн т). По его данным, в 2021 году экспорт синтетического каучука из России в ЕС составил 0,5 млн т (более половины европейского импорта), а в 2022 году - уже вдвое меньше (около 30% импорта).

По данным главы Tire Industry Research Дэвида Шоу, объем каучука, поставляемого из России в ЕС, уже сокращается.

"Одним из ключевых материалов в этой категории является бутадиеновый каучук. Исторически ЕС импортировал из России около 110 тысячи т этого материала в год. В ноябре он импортировал всего 1,4 тысячи тонн, что эквивалентно менее 17 тысячам тонн в год. То же самое относится и к галобутилкаучуку", - отметил он.

По словам Шоу, до февраля прошлого года Россия поставляла около 65 тысяч тонн в год в 27 стран ЕС. "В ноябре объем снизился до 2,1 тысячи тонн; эквивалентно 26 тысячам тонн в год", - подсчитал эксперт, добавив, что производители шин из Европы стремятся снизить риски, связанные с российскими компонентами, в их цепочках поставок.

Так, в начале марта 2022 года некоторые европейские шинные заводы были вынуждены даже на пару дней закрыться из-за того, что из России и Украины перестал поступать технический углерод, благодаря которому шины служат дольше. Как сказал Шоу, год назад на долю России приходилось около одной трети (500 тысяч тонн в год) технического углерода, используемого в ЕС. Сейчас это около 20 тысяч тонн в месяц (240 тысяч тонн в год).

По мнению эксперта, сейчас цепочки поставок стабилизировались: многие производители шин сократили риски, связанные со своими российскими поставщиками, и создали альтернативные источники поставок на случай дальнейших сбоев.

"Недавно мы узнали, что польский поставщик синтетического каучука Synthos SA лоббирует в ЕС полный запрет на ввоз всех каучуковых материалов из РФ в Европу. Мы не думаем, что это вызовет серьезные сбои, поскольку производители шин разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств. Однако это будет неудобно", - признал Шоу.

Он пояснил, что существует ряд семейств синтетических каучуков, таких как бутадиеновый каучук и галобутиловый каучук, но в каждом семействе есть несколько сортов, и разные поставщики делают разные сорта. "Даже когда два сорта номинально идентичны, существуют различия в поведении материалов в шиномонтажном оборудовании. Производители шин любят придерживаться определенного поставщика для любого класса, но они могут подстроиться, если это необходимо.

"Мы полагаем, что все производители шин готовы к повышенному риску для цепочки поставок, связанной с их российскими поставщиками", - сказал глава Tire Industry Research.

Тем не менее, он считает, что в мире и даже в Европе хватит мощностей, даже если будет введен полный запрет на российский каучук. Однако ввиду удорожания сырья цены в Европе вырастут.

Лебедской-Тамбиев со своей стороны указывает, что по большинству видов каучуков в ЕС имеются производственные мощности, но рост цен на сырье привел к значительному увеличению себестоимости продукции.

"В результате данные заводы существенно проигрывают российским по экономической эффективности. Стоит отметить, что на фоне подорожания энергоресурсов польский производитель каучуков Synthos Group разгрузил на 30% свои мощности в ЕС, что в будущем при сокращении поставок из РФ может вылиться в дефицит каучуков на рынке ЕС и в дальнейшее его подорожание", - сказал он.

Основными потребителями российского каучука являются шинные заводы Германии, Италии, Венгрии, Чехии и Румынии. Аналитик также отмечает, что каучуки из России являются для них привычным сырьем, поэтому их замещение потребует существенных финансовых и временных затрат.