Индекс МосБиржи обновил максимум с сентября, несмотря на внешний пессимизм

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник растет, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, ожидающих сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США; индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов и обновил максимум с 20 сентября во главе с бумагами АФК "Система".

К 13:35 индекс МосБиржи составил 2261,14 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1008,27 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар стоит 70,66 рубля (+0,06 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+3,6%), "Северстали" (+2,7%), Сбербанка (+1,8% и +2,1% "префы"), Polymetal (+1,8%), "МТС" (+1,7%), "Яндекса" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), расписки TCS Group (+1,2%), бумаги "НЛМК" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), UC Rusal (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), акции "Роснефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Газпром нефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, неожиданно сильная статистика по рынку труда США за январь вогнала рынки в "штопор". Статданные говорят о том, что ФРС США предстоит проделать больше работы, чтобы обуздать инфляцию, и стоит ожидать новых раундов повышения процентной ставки. На этих новостях снизились цены на золото и нефть, но выросли ставки по государственным облигациям.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что перегретый рынок труда США создает задел для повышенного инфляционного давления и является аргументом для ФРС поддерживать высокий уровень ставок более длительное время. Рынок все больше мечется, оценивая перспективы монетарной политики, хотя консенсус пока "плюс-минус" стабилен.

Фьючерсы на Brent выпали из краткосрочного восходящего канала, что стало подтверждающим сигналом к приостановке новой растущей волны. На горизонте недели целью снижения выступает зона $78-78,5 за баррель. В более длительной перспективе ситуация располагает к боковику.

Эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть

С 5 февраля в силу вступило эмбарго и потолок цен на нефтепродукты из России, введенные странами G7 и ЕС. Потолок цен был установлен на уровне $100 за баррель по светлым нефтепродуктам и $45 за баррель - по темным. Событие ожидаемое, но его эффект плохо просчитывается, поэтому в ближайшие недели рынок будет внимательно следить за статистикой поставок.

"По предварительным оценкам, введенные ограничения могут привести к логистическим сложностям на мировом топливном рынке, сокращению нефтепереработки в России и увеличению экспорта российской сырой нефти. Судя по динамике нефтяных котировок, участники торгов не ждут, что объем предложения на мировом топливном рынке ощутимо сократится", - полагает Галактионов.

Аналогичные ограничения были введены в отношении сырой нефти 5 декабря. Они практически не повлияли на объемы морского экспорта нефти, но привели к существенному расширению дисконта в цене Urals, который достигает $30-35 за баррель. В условиях перестройки логистики бенчмарк Urals стал непоказателен, и не отражает реальной выручки российских нефтяников, но он до сих пор используется для расчета налогов, поэтому доходы бюджета действительно сократились, отмечает эксперт БКС.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции АФК "Система" дорожают на фоне сообщений о намерении корпорации приобрести завод Volkswagen в Калуге.

Акции "Газпрома" оказались в числе аутсайдеров на фоне фиксации краткосрочной прибыли трейдерами после роста бумаг в пятницу на новостях о предложении Минфина РФ освободить компанию от налога на прибыль для экспортеров СПГ.

Нефть после пятничного падения делает попытки отскока, но дисконт российской экспортной нефти Urals к эталонной североморской марке Brent увеличился до 34,6% (без учета фрахта и страховки). До конца сессии цена Brent будет колебаться в коридоре $78-82 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торговой сессии 6 февраля - зона 2250-2300 пунктов, ориентир для РТС - коридор 985-1030 пунктов, полагает Чернов.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов также отмечает, что на мировых рынках инвесторы обеспокоены перспективой дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущими центробанками. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что в марте рынкам следует ждать еще одного повышения ставки на 50 б.п., подчеркнув, что европейский регулятор готов установить "любые уровни ставок" для своевременного достижения цели по инфляции в 2%. Руководитель ФРС Джером Пауэлл хоть и отметил, что видит признаки снижения ценового давления, однако заявил об уместности продолжения увеличения ставок.

Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, сохранив позитивный импульс прошлой недели. При этом некоторую поддержку рынку оказывает наметившийся отскок цен на нефть после заметного снижения. В то же время нынешний рост выглядит неустойчивым, учитывая ухудшение настроений на международных фондовых площадках из-за опасений по поводу дальнейшего ужесточения ДКП ведущих центробанков, а также усиления санкционных рисков. Вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, кроме того, европейцы согласовали потолок цен на дизтопливо и мазут из РФ. Помимо этого, в ближайшие дни могут появиться дополнительные подробности о десятом пакете антироссийских санкций, принять который Европа планирует к 24 февраля. В связи с этим вероятность приостановки роста и формирования коррекции в российских акциях выглядит высокой. Главным же экономическим событием для рынка на этой неделе станет заседание Банка России - ожидается, что регулятор сохранит выжидательную позицию и вновь оставит ключевую ставку без изменения, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике тестирует уровень сопротивления в районе 2250 пунктов. В случае закрепления выше этого уровня у индикатора откроется пространство для роста в район 2450 пунктов. При формировании коррекции поддержка может быть найдена в районе 2170 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, полагает Додонов.

В мире

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,4-1,6% во главе с Nasdaq вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon (-8,4%) и Alphabet (-2,7%).

За минувшую неделю в целом Dow потерял 0,2%, тогда как S&P 500 прибавил 1,6%, а Nasdaq подскочил на 3,3% и завершил в "плюсе" уже пятую неделю подряд.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., что существенно превысило прогнозы, в среднем предусматривавшие рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре снизилась до 3,4% при прогнозах роста до 3,6% с ноябрьского уровня 3,5%.

Улучшение ситуации на рынке труда США позволяет Федрезерву продолжать жесткую монетарную политику в борьбе с инфляцией.

В Азии в понедельник также преобладало снижение рынков акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,9-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,9%).

Давление на котировки оказывают опубликованные в минувшую пятницу статданные по рынку труда США, спровоцировавшие опасения по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в стране для сдерживания инфляции, пишет MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке цены днем в понедельник пытаются стабилизироваться после резкого падения вечером в пятницу. Текущая цена Brent находится на $3,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $80,39 за баррель (+0,6% и -2,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $73,63 за баррель (+0,3% и -3,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Влияющие факторы

Спаду на рынке способствовали ослабление оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений и сильные данные по американскому рынку труда, показавшие, что у ФРС сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В выходные, однако, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось. Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

Еще одним фактором, за которым внимательно следит рынок, является вступившее в силу 5 февраля решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (+31,9% и +20,1% "префы"), "Мостотреста" (+24,8%), "префы" "МГТС" (+13,6%), бумаги ПАО "Центральный телеграф" (+11,5% и +5,6% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (+6,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+6,1%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (-3,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,7%), "Ижстали" (-2,1%), ПАО "ГИТ" (-1,2%), "Детского мира" (-1%).

Выручка MD Medical Group (-0,6% ГДР) (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в IV квартале 2022 года составила 6,6 млрд рублей, сократившись на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 составил 21,51 млрд рублей (из них 6,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,62 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,88 млрд рублей на акции "Полюса").