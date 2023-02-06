Михельсон назвал последствия для ЕС возврата импорта СПГ Китаем к уровню 2021 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - При возвращении Китая к объемам импорта СПГ на уровне 2021 года, европейский рынок может недосчитаться 60-70 млн тонн этого энергоресурса, заявил журналистам в кулуарах India Energy Week председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он оценил уменьшение поставок российского трубопроводного газа в Европу (в пересчете на СПГ) в 43 млн тонн.

"В прошлом году Европа увеличила потребление СПГ на 65%, которое достигло 110 млн тонн, плюс 43 млн тонн", - сказал он и заметил, что негативную роль сыграло нежелание ЕС заключать долгосрочные контракты на поставку газа в связи с планами по скорейшему отказу от ископаемого топлива: "Понимаете, какая большая дыра за счет того, что нет долгосрочных договоров в связи с "зеленой" повесткой!"

При этом Михельсон заметил, что снижение поставок российского трубопроводного газа началось во втором квартале, а значит можно предположить, что в 2023 году этот дефицит будет еще больше.

"Эта зима прекрасна - в Европе плюс, еще и ветер хорошо дует. (Зимний сезон - ИФ) 2021-22 год был другой. Надеюсь, что не будут доводить до кризиса, потому что очень большой рынок, Европа потребляет больше 500 млрд кубометров, и прогнозная "дыра" в моем понимании в СПГ - 40-50 млн тонн", - посчитал он.

На рынке АТР, напомнил Михельсон, в 2022 году среди крупнейших покупателей Япония немного снизила импорт, Корея осталась примерно на уровне 2021 года, Индия снизила импорт на 19%, Китай - на 16%.

"Китай 8 января отменил локдауны. Если даже Китай просто вернется к объему 2021 года, то дополнительный дефицит в Европе может увеличиться до 60-70 млн тонн", - рассуждает глава российской компании.

"Надеюсь, что Европа понимает, что не важно, куда этот СПГ уйдет. Рынок - мировой. Если мы произведем больше - попадет это в Европу, в Индию, Китай - это все равно будет оказывать влияние на мировые цены. 5 декабря ввели ограничения по ценам на нефть, конденсат тоже идет по коду "нефть". В этом 9-м пакете было сделано отдельное исключение, что на конденсат, который был получен из газа, идущего на производство СПГ, это не распространяется. И когда я говорю, что Европа заинтересована в нашем СПГ и его получении, эта поправка в 9-м пакете об этом говорит. И мы будем увеличивать производство", - заверил он.

"Индия в прошлом году уменьшила импорт СПГ почти на 20% - меньше 20 млн тонн. И конечно это произошло из-за таких заоблачных цен. И мы, хоть и производитель, но точно также заинтересованы в стабильности. Все говорят, что февральские события вызвали взлет цен на газ. Но посмотрите котировки - цены выросли осенью 2021 года. Эта "зеленая" политика Европы, уход от долгосрочных контрактов подняли так цены. И сейчас обсуждаем, рассчитываем, что потребители в Индии тоже сделают стратегическую ориентацию на долгосрочные контракты", - прокомментировал Михельсон.

Глава "НОВАТЭКа" привел данные, что США в 2022 году увеличили производство СПГ на 4,6%, или 3 млн тонн - до 76 млн т; Австралия уменьшила на 5% - до 77,5 млн тонн, Катар остался на уровне 78,5 млн тонн. Россия произвела 32,5 млн тонн.