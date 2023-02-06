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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Минфин в январе впервые продал небольшой объем золота из ФНБ для покрытия дефицита бюджета

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ впервые реализовал небольшую часть золота из Фонда национального благосостояния.

Как сообщило ведомство в понедельник, в январе часть средств ФНБ на счетах в Банке России в размере 3 тыс. 633 кг золота в обезличенной форме была реализована, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

Возможность инвестировать средства ФНБ в золото появилась сравнительно недавно: соответствующие изменения в структуру вложений фонда были утверждены в мае 2021 года. Согласно утвержденной в конце 2022г обновленной нормативной структуре активов ФНБ, доля золота в ней может составлять до 40%.

До сих пор объем вложения ФНБ в золото только увеличивался и по итогам зачисления нефтегазовых допдоходов за 2021г в минувшем мае достиг 554,9 т. На этой отметке показатель оставался до сих пор, теперь же на отдельном счете по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 551,3 тонны золота.

Минфин ФНБ
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