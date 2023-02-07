Президент ФРБ Атланты допустил пик ставки ФРС выше прежних прогнозов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе, вероятно, придется поднять ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

"Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - сказал он Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".

Бостик отметил, что его базовый сценарий по-прежнему предполагает подъем ставки до 5,1% и ее сохранение на этом уровне до конца 2024 года. Однако он не исключает, что Федрезерву придется увеличить ставку больше.

По данным Минтруда США, опубликованным 3 февраля, число рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 517 тысяч, безработица упала до минимальных с 1969 года 3,4%.

По словам Бостика, Федрезерву, возможно, потребуется поднять ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) или даже 50 б.п. выше, чем ожидается в данный момент. На последнем заседании американского ЦБ ставка была увеличена до 4,5-4,75%.

Он отметил, что, даже остановив цикл повышения ставки, ФРС может вновь перейти к ее подъему в случае необходимости.

Бостик не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.