Holcim купит американского производителя кровельных систем Duro-Last за $1,3 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель строительных материалов Holcim Ltd. купит американского поставщика кровельных систем Duro-Last за $1,293 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Holcim, приобретение Duro-Last дополнит и усилит операции швейцарской компании в сфере производства кровельных материалов. Ожидаемый синергетический эффект от сделки составит $60 млн в год.

После сделки ежегодные продажи кровельного бизнеса Holcim превысят отметку в $4 млрд быстрее, чем ожидалось до этого.

Duro-Last - лидер на рынке коммерческих кровельных систем в США, его годовые продажи составляют порядка $540 млн, отмечают в Holcim.

Сделка требует одобрения регуляторов США, стороны планируют закрыть ее ко второму кварталу 2023 года.