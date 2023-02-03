Цена на газ РФ для Белоруссии в 2023 г. будет на уровне прошлого года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов журналистам в пятницу.

Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году была определена на уровне 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. Белоруссия оплачивает поставки газа из РФ в установленном порядке в российских рублях с 1 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что стороны работают над согласованием принципов функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства.