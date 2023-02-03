Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Цена на газ РФ для Белоруссии в 2023 г. будет на уровне прошлого года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов журналистам в пятницу.

Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году была определена на уровне 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. Белоруссия оплачивает поставки газа из РФ в установленном порядке в российских рублях с 1 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что стороны работают над согласованием принципов функционирования и регулирования объединенного рынка природного газа Союзного государства.

Белоруссия Николай Шульгинов Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Amazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убыток

Amazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убыток

Нефть продолжает дешеветь и завершает неделю в минусе

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Apple в I финквартале снизила чистую прибыль на 13%

Число увольнений в компаниях США в январе было максимальным для этого месяца с 2009 года

Нефть Brent подешевела до $82,1 за баррель

Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали снижение ВВП РФ в 2023 г. на 1,5%

Аузан отвел 7-10 лет на замену уехавших из России в 2022 году специалистов

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 б.п.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });