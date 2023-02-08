"Онэксим" Прохорова перевел структуру владения банком "Ренессанс кредит" в Россию

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Онэксим" Михаила Прохорова поменяла структуру владения банком "Ренессанс кредит".

Единственным собственником банка уже много лет является ООО "Казначей-финансинвест", а им, в свою очередь, владели сначала нидерландская RCF Europe B.V., а с 2019 г. - кипрская Doosti Enterprises Ltd (подконтрольна Onexim Holdings Ltd).

Согласно данным ЕГРЮЛ, на этой неделе 99,99% долей "Казначей-Финансинвеста" перешли к ООО "Группа Онэксим", которым владеет напрямую Прохоров. Оставшиеся 0,01% - по-прежнему у ООО "Ренессанс капитал - финансовый консультант".

В конце декабря 2021 года газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источники, что "Онэксим" планирует продать "Ренессанс кредит" и ведет переговоры с Совкомбанком. Спустя два месяца Совкомбанк одним из первых подпал под американские санкции в связи с конфликтом на Украине, новой информации о возможной смене собственников "Ренессанс кредита" с тех пор не поступало.