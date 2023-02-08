Сельхозпредприятия России в 2022 году увеличили производство птицы на 4,9%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сельхозпредприятия РФ в 2022 году произвели 6 млн 531,5 тыс. тонн птицы (в живом весе на убой), что на 4,9% больше по сравнению с 2021 годом, сообщается в презентации Национального птицеводческого союза на Межрегиональной агропромышленной конференции в Челябинске в среду.

Наибольшие темпы роста - почти на 15% - достигнуты в Южном федеральном округе, где произведено 481,7 тыс. тонн. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах рост в птицеводстве превысил 8%. Лидерами по объемам производства стали Центральный (2,6 млн тонн, рост на 3,5%) и Приволжский округа (1,5 млн тонн, рост на 6%).

Согласно презентации, в декабре 2022 года было произведено 600,1 тыс. тонн птицы, что на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2021 года.

Как сообщил на конференции гендиректор союза Сергей Лахтюхов, хозяйства всех категорий в прошлом году преодолели знаковую планку в 7 млн тонн. "То есть почти в 7,5 раз мы увеличили производство мяса птицы за 25 лет. Показатель колоссальнейший", - подчеркнул он.

По его оценке, потребление мяса птицы достигло 79 кг на человека в год. "Такого показателя не было даже во времена СССР, это определенного рода рекорд", - сказал он.

Вместе с тем Лахтюхов отметил, что, несмотря на это, дополнительные объемы мяса птицы, а также свинины "создают дополнительное давление на цену, соответственно, оказывают влияние на экономику предприятий". В связи с этим, по его мнению, необходимо стимулировать рост спроса на эту продукцию.