Доля прибыльных агрохозяйств в РФ в 2022 году превысила 90%

Риск частичной потери урожая несущественен, сообщает Минсельхоз

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доля прибыльных хозяйств в АПК РФ по итогам 2022 года превысила 90% против 86% в 2021 году. Риски частичной потери урожая несущественны. Об этом сообщает Минсельхоз в комментариях к исследованию компании "Яков и партнеры" (создана на базе российских активов консалтинговой фирмы McKinsey & Company).

По прогнозу экспертов компании, конечные запасы зерна в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2023 года) могут составить 26 млн тонн, из которых порядка 17 млн тонн – пшеница. Таким образом, считают они, в текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд рублей.

Эксперты также отметили, что текущая ситуация уже негативно сказывается на маржинальности производителей пшеницы. "По сравнению с прошлым годом она, скорее всего, снизится в 1,6 раза и в 3 раза – по сравнению с сезоном 2020/21. В дальнейшем сохранение текущих трендов может привести к снижению производства зерновых, в частности пшеницы, на 13-19% уже в сезоне 2023/24", - говорится в отчете.

Минсельхоз же подчеркивает, что сельское хозяйство в 2022 году стало одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики, продемонстрировав рост производства более чем на 10%. При этом в растениеводстве показатель увеличился практически на 16%, что обусловлено рекордным урожаем зерна и ряда других культур. "Доля прибыльных аграрных компаний также выросла: в 2021 году их было 86%, а в прошлом - уже более 90%", - сообщает ведомство.

"Несмотря на некоторое сокращение маржинальности в растениеводстве на фоне снижения отпускных цен на продукцию, рентабельность в секторе с учетом господдержки остается на приемлемом уровне", - утверждает Минсельхоз, напоминая, что в прошлом году дополнительные меры были во многом сосредоточены именно на производителях зерновых. В 2023 году также планируется субсидировать затраты аграриев на производство и реализацию зерна. Таким образом, данное направление, безусловно, сохраняет инвестиционную привлекательность, подчеркивается в сообщении.

Минсельхоз также отмечает, что для обеспечения баланса предложения на рынке и максимальной доходности растениеводства в текущем году запланировано снижение посевных площадей под пшеницей. Целевой ориентир производства пшеницы на этот год – 80-85 млн тонн (104,4 млн тонн в 2022 году). "Это позволит сохранить стабильность внутреннего рынка в интересах всех участников и реализовать прошлогодний рекордный урожай", - уверены в министерстве.

По оценкам ведомства, экспорт зерна за первое полугодие текущего года составит порядка 30 млн тонн, или около 5 млн тонн в месяц. С начала сезона (с 1 июля 2022 года) вывезено уже 29 млн тонн, что является практически рекордным показателем. Прогнозные объемы экспорта позволят эффективно снять излишки зерна с российского рынка до поступления нового урожая, считают в Минсельхозе.

"Что касается долговременного хранения, то необходимо отметить, что за последние годы в стране реализовано множество проектов по строительству современных элеваторных комплексов, на которых зерно хранится в подработанном виде и практически не теряет в качестве. Таким образом, риски частичной потери урожая несущественны – весь объем собранного зерна будет направлен на переработку, кормовые цели или экспорт", - говорится в сообщении.