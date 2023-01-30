"Автотор" планирует в 2023 году выпустить до 100 тыс. машин китайских брендов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" планирует по итогам 2023 года довести выпуск до 100 тысяч автомашин, сообщил председатель совета директоров "Автотор Холдинга" Валерий Горбунов журналистам.

"В этом году мы панируем выпустить при позитивном прогнозе и развитии событий примерно 100 тысяч автомашин, при пессимистическом - около 70 тыс. автомашин", - сказал он.

Как сообщалось ранее, на "Автоторе" 30 января стартовало производство среднеразмерного седана E5 бренда Kaiyi из Китая. Официальным дистрибутором Kaiyi в РФ является ООО "Каи Рус", привлеченное для организации продаж автомобилей, запчастей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания. Компания приступила к приему заявок от дилеров.

По словам Горбунова, завод намерен произвести порядка 30 тыс. автомобилей Kaiyi. Это будут модели E5, седан и два кроссовера. Бюджетных автомашин, которые в продаже дешевле модели E5, выпускать не планируется. Напротив, в конце этого года или в начале 2024 года намечено производство рамного внедорожника Kaiyi.

В настоящее время "Автотор" ведет активные переговоры как минимум с двумя другими автомобильными компаниями из Китая о производстве в Калининграде. С одним из них переговоры находятся на финальной стадии, контракт между компаниями будет подписан в самое ближайшее время.

"Через месяц мы планируем завершить этот процесс и начать промышленную сборку. Параллельно этой работе идет отладка данного производства", - отметил Горбунов.

Топ-менеджер добавил, что вывоз готовых автомобилей предполагается железнодорожным транзитом через Литву. Евросоюз разрешает вывоз автомашин, которые будут стоить менее 50 тыс. евро. Однако в компании понимают, что ситуация может измениться и потому рассматривается вариант морской перевозки из Калининграда на основную территорию страны на паромах в специальных вагонах-автовозах.

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года.