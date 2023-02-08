Euroclear получил 821 млн евро доходов от заблокированных российских активов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Процентные доходы от инвестирования заблокированных в Euroclear российских активов по итогам 2022 года составили 821 млн евро, говорится в отчете международного расчетного депозитария. По итогам первого полугодия этот показатель составил 110 млн евро.

Инвестирование долгосрочных денежных остатков на клиентских счетах - стандартная практика Euroclear, призванная минимизировать его собственный кредитный риск, такой же подход применяется и к остаткам, возникшим из-за санкций, поясняет депозитарий.

Ожидается, что процентные доходы продолжат рост в 2023 году, поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться, хотя и более медленными темпами.

Доходы, связанные с санкциями в отношении России, отделены от базовых показателей и не распределяются в виде дивидендов, пока сохраняется неопределенность.

Euroclear отмечает, что рост процентных ставок в 2022 году увеличил его процентные доходы, и без учета доходов, связанных с антироссийскими санкциями, его процентные доходы подскочили почти в 4 раза, до 348 млн евро.

Накопление заблокированных купонных платежей и погашений способствовали тому, что баланс Euroclear Bank увеличился за 2022 год на 99 млрд евро - до 124 млрд евро.

При этом отмечается, что хотя российские санкции существенно влияют на баланс, влияние на коэффициенты капитала группы, как ожидается, не будет значительным.

В комментарии депозитария также говорится, что хотя судебные разбирательства в Евросоюзе и в России по оспариванию санкций и контрмер в настоящее время не считаются существенным финансовым риском, вероятность возникновения последствий и, соответственно, события после отчетной даты возросла. Поэтому совет директоров Euroclear считает необходимым отделить прибыль, связанную с санкциями, от базовых финансовых результатов при оценке деятельности компании.

История вопроса

Европейские центральные депозитарии Euroclear и Clearstream с конца февраля 2022 года перестали осуществлять в стандартном режиме операции по счетам российского центрального депозитария НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу "Московской биржи").

После включения 3 июня НРД в санкционный список Евросоюза счета НРД в Euroclear и Clearstream были заблокированы.

Всего в иностранной инфраструктуре по состоянию на конец ноября 2022 года, по данным Банка России, были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

НРД 12 августа обратился в Суд общей юрисдикции Европейского союза в Люксембурге с целью доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, отменить введенные против него ограничения.

В сентябре НРД направил запрос на получение генеральных лицензий в министерство финансов Бельгии (здесь зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear) для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов.

В начале октября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня.

Разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов, замороженных в депозитарии Euroclear, было получено НРД 22 декабря 2022 года, за полмесяца до окончания назначенного срока. При последующем взаимодействии российского и европейского депозитария выяснилось, что Euroclear будет принимать данные по заблокированным активам российских инвесторов после получения брокерами индивидуальных лицензий бельгийского регулятора.

Арбитражный суд Москвы 31 января 2023 года удовлетворил сентябрьский иск банка "Санкт-Петербург" к Euroclear Bank о взыскании $107,1 млн и 489 тысяч евро.