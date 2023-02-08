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Комитет Госдумы не поддержал законопроект о повышении порога страхования вкладов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал парламенту отклонить законопроект о повышении порога страхования вкладов в России с 1,4 млн рублей до 3 млн рублей.

Проект закона (№219700-8) был внесен в парламент законодательным собранием Ленинградской области в октябре 2022 года. Авторы в пояснительной записке напоминали, что порог в 1,4 млн был установлен в 2014 г., а санкции и события весны 2022 года привели к изменениям, свидетельствующим о необходимости пересмотра размера данного возмещения.

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В отзыве комитета приводятся данные ЦБ, согласно которым действующий лимит страхового возмещения обеспечивает полную страховую защиту 98% вкладчиков всех банков. Комитет напоминает, что если размер вклада превышает 1,4 млн руб., то вкладчик все равно сохраняет право на получение оставшейся части вклада в ходе конкурсного производства, так как физические лица-вкладчики являются кредиторами первой очереди.

По мнению комитета, принятие законопроекта может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов и увеличению ставок страховых взносов для банков.

"При этом увеличение размера ставок страховых взносов для банков существенно повысит финансовую нагрузку на них и вынудит искать источники возмещения издержек, что может оказать стимулирующее воздействие по повышению процентных ставок по кредитам и снижению ставок по вкладам", - говорится в отзыве комитета.

Госдума
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