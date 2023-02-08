Оборот розничной торговли РФ в декабре сократился на 10,5%

В целом в 2022 году показатель уменьшился на 6,7%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в декабре 2022 года снизился на 10,5% по сравнению с показателем за декабрь 2021 года, до 4 трлн 201,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал снижение показателя на 9,6%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в декабре снизился на 3,9% в годовом выражении, до 2 трлн 131 млрд рублей (в ноябре снижение составляло 3,4%). Оборот непродовольственной розницы сократился на 16,3%, до 2 трлн 70,1 млрд рублей (-11,7% в ноябре).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 50,7%, непродовольственных - 49,3% (в декабре 2021 года - 47,5% и 52,5% соответственно)

В IV квартале оборот розничной торговли снизился на 9,5%, до 11 трлн 352,7 млрд рублей, в том числе продовольственными товарами - на 3,9%, до 5 трлн 667,5 млрд рублей, непродовольственными - на 14,3%, до 5 трлн 685,2 млрд рублей.

По итогам 2022 года оборот розничной торговли в России сократился на 6,7%, до 42 трлн 512,5 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал сокращение на 6,5%. Базовый вариант прогноза Минэкономразвития, одобренный правительством в сентябре, предусматривал снижение розничной торговли на 6,1%.

В структуре оборота розничной торговли в 2022 году удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49,5%, непродовольственных товаров - 50,5% (в 2021 году - 47% и 53% соответственно).

Оборот торговли продовольственными товарами в прошлом году уменьшился на 1,5%, до 21 трлн 32 млрд рублей, непродовольственными - на 11,1%, до 21 трлн 480,5 млрд рублей.

В 2023 году продолжится снижение рынка на 0,7%, согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса". Официальный прогноз предполагает рост на 2,7%.