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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Минпромторг ждет роста розничной торговли в России выше официального прогноза в 5,3%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Розничная торговля в России сохраняет тенденцию к устойчивому росту, по итогам года динамика оборота розницы может превысить официальный прогноз Минэкономразвития на уровне 5,3%, сказал журналистам считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Мы традиционного полагаем, что прогноз Минэкономразвития - сдержанный и базовый. Рассчитываем по факту на цифры чуть повыше", - заявил он.

"Предполагаем, что положительная динамика к росту будет продолжаться. Количественные показатели называть не буду - сейчас у нас только июнь, и пока рано говорить, на какие цифры мы выйдем в динамике оборота розничной торговли к концу года", - добавил он.

Евтухов также прокомментировал сообщения о проверках со стороны ФАС ценообразования на молочные продукты в рознице, а также повышательную динамику цен на сахар: "Розница свои обязательства по сдерживанию цен, по ограничению наценки на социально-значимые товары выполняет".

По итогам 2022 года снижение оборота розничной торговли в стране, по данным Росстата, составило 6,7%. Минэкономразвития в апреле представило обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому розничная торговля должна вырасти в этом году на 5,3%. Опрошенные "Интерфаксом" в начале июня аналитики прогнозируют в 2023 году рост розницы на 2,8%.

Виктор Евтухов Минпромторг Минэкономразвития Росстат ФАС
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