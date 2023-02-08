Росстат отметил рост ресторанного рынка России в декабре на 7,4%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года оборот ресторанов, кафе и баров в России увеличился на 7,4% год к году, до 29,1 млрд рублей, сообщил Росстат. В ноябре показатель вырос на 15,2%.

К ноябрю 2022 года оборот оборот ресторанной отрасли в декабре повысился на 6% (в ноябре по сравнению с октябрем было снижение на 2,1%).

По итогам IV квартала 2022 года оборот ресторанов, кафе и баров увеличился на 10%, до 663,9 млрд рублей.

За год этот показатель вырос на 4,7% и составил 2 трлн 282,9 млрд рублей.