Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:11

Росстат отметил рост ресторанного рынка России в декабре на 7,4%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года оборот ресторанов, кафе и баров в России увеличился на 7,4% год к году, до 29,1 млрд рублей, сообщил Росстат. В ноябре показатель вырос на 15,2%.

К ноябрю 2022 года оборот оборот ресторанной отрасли в декабре повысился на 6% (в ноябре по сравнению с октябрем было снижение на 2,1%).

По итогам IV квартала 2022 года оборот ресторанов, кафе и баров увеличился на 10%, до 663,9 млрд рублей.

За год этот показатель вырос на 4,7% и составил 2 трлн 282,9 млрд рублей.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2022 году снизились на 1%

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2022 году снизились на 1%

Криптобиржа Binance приостанавливает ввод и вывод денежных средств в долларах

Криптобиржа Binance приостанавливает ввод и вывод денежных средств в долларах

"Мосбиржа" обратилась к инвесторам из-за волатильности на рынке акций

"Мосбиржа" обратилась к инвесторам из-за волатильности на рынке акций

Доллар поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января

В Госдуме анонсировали десятилетие активной перестройки городов

В Госдуме анонсировали десятилетие активной перестройки городов

Рынок акций РФ ушел вниз на новостях об идее взноса бизнеса в бюджет из прибыли за 2022 г.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });