Ресторанный рынок России в июле замедлил снижение до 0,9%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В России в июле 2022 года оборот ресторанов, кафе и баров сократился на 0,9% по сравнению с июлем 2021 года, до 181,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика улучшается с мая, когда оборот ресторанного рынка снизился на 5,2%. В июне оборот ресторанов, кафе и баров в стране сократился на 2,7%.

В июле по сравнению с июнем оборот предприятий общепита вырос на 3,4% (в июне к маю - на 1,2%).

По итогам семи месяцев 2022 года ресторанный рынок России вырос на 1,1%, до 1,188 трлн рублей.