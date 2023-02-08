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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

OFAC разъяснил, что передача российских бумаг по наследству не нарушает запрет инвестиций

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Передача ценных бумаг российских эмитентов, не находящихся под блокирующими санкциями, по наследству в случае смерти их владельца не будет являться нарушением законодательного запрета на новые инвестиции в России.

Об этом говорится в разъяснении OFAC, структуры Минфина США, отвечающей за санкционное правоприменение.

"Американские лица, включая финансовые институты, могут осуществлять перевод ценных бумаг, выпущенных незаблокированными российскими организациями, из имущества умершего на счет соответствующего бенефициара или бенефициаров, включая правопреемника (например, семейный траст)", - говорится в разъяснении.

При этом такие транзакции не должны выходить за пределы стандартной практики управления наследственным имуществом, также не допускается участие в них подсанкционных лиц.

Если же в состав наследства входят заблокированные из-за санкций ценные бумаги, их передача новому собственнику потребует получения лицензии OFAC.

OFAC Минфин США
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