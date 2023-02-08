Бюджетное финансирование нацпроектов в январе отставало от графика 2022 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительным данным на 1 февраля, составило 214 млрд рублей, или 7,3% от плановых бюджетных назначений, говорится в сообщении Минфина.

Годом ранее расходы на нацпроекты в этот период были на уровне 296,3 млрд рублей, или 10,6% от плана.

Наибольший уровень финансирования в первый месяц года был по нацпроекту "Культура" - 41% от годового плана, или 22 млрд рублей. Ранее таких существенных расходов в январе на этот нацпроект не наблюдалось. Бюджетные расходы по "Туризму и индустрии гостеприимства" в январе были нулевыми.

Кассовое исполнение по нацпроекту "Демография" составило 147 млрд рублей, или 16% от годовых назначений, по "Цифровой экономике" - 9,1% (12 млрд рублей), по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 4,1% (5,3 млрд рублей), "Производительность труда" - 4% (207 , "Международная кооперация и экспорт" - 3,6% (4,6 млрд рублей), "Безопасные качественные дороги" - 2,5% (12 млрд рублей), "Наука и университеты" - 2,3% (3,3 млрд рублей), "Экология" - 1,9% (2,4 млрд рублей), "Здравоохранение" - 0,9% (2,7 млрд рублей), "Образование" - 0,6% (1,3 млрд рублей), "Жилье и городская среда" - 0,4% (608 млн рублей), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 0,4% (332 млн рублей).