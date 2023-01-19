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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Эксперты улучшили прогнозы для китайской экономики на 2023 и 2024 гг.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прогнозы экспертов для экономики Китая улучшаются благодаря более скорому, чем ожидалось, снятию карантинных ограничений в стране.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает, что экономика КНР увеличится на 5,1% в 2023 году и на 5% в 2024 году. В декабре ожидался рост на 4,8% и 4,9% соответственно.

Декабрьское решение Пекина снять коронавирусные ограничения, а также тот факт, что рост заболеваемости COVID-19 во многих регионах страны прошел свой пик, позволяет экспертам надеяться на быстрое восстановление активности после праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этом году приходятся на конец января.

Потребительские расходы, как ожидается, будут расти вслед за спадом заболеваемости и станут ключевым двигателем экономического подъема.

Основные экономические статданные за декабрь, опубликованные властями КНР на этой неделе, оказались лучше прогнозов рынка, в связи с чем, некоторые из крупных инвестбанков, в том числе, Goldman Sachs Group Inc. и Societe Generale SA повысили прогнозы роста китайского ВВП на 2023 год.

Goldman Sachs улучшил прогноз до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,2%, Societe Generale – до 5,8% с 5,3%.

"Быстрое снятие ограничений увеличивает надежды на экономический бум, особенно в сфере частного потребления, однако переходный период, который придется по крайней мере на первый квартал, будет сложным", - говорит экономист по азиатским рынкам Coface Бернард Ав.

Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают повышения китайского ВВП на 2,5% в первом квартале (предыдущий прогноз - 3,1%) и его подъема на 6,8% в апреле-июне текущего года.

По словам Ава, множество рисков для экономики КНР сохраняется, в том числе, это ухудшение потребительского доверия в условиях сложной ситуации на рынке труда, а также ослабление экспорта.

"Существует риск, что несмотря на открытие экономики и меры ее поддержки, в Китае не будет экономического бума, которого она ожидает", - отмечает эксперт.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает снижение китайского экспорта в текущем году на 3,7%, импорта - на 0,1%. Ранее ожидалось уменьшение первого показателя на 0,4% и повышение второго на 1,3%.

Прогноз роста объема инвестиций в основные средства на этот год повышен до 5,5% с 5,4%, розничных продаж - до 7,5% с 6,3%, прогнозы инфляции на текущий и следующий годы оставлены на уровне 2,3% и 2,2% соответственно.

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