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Минфин и ЦБ не видят инфляционных рисков в росте расходов бюджета в 2022 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рост расходов федерального бюджета в 2022 году не несет существенных рисков для инфляции, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

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"Правительство всегда координирует все с ЦБ. Расходы федерального бюджета, уровень дефицита и время, когда они произошли, были скоординированы, у ЦБ в этом плане сюрпризов не должно быть. И совместно мы считаем, что это существенных рисков для инфляции не несет", - сказал замглавы Минфина.

Бюджетная политика - один из факторов, которые Банк России учитывает при проведении денежно-кредитной политики. ЦБ ранее отмечал, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Повышение Минфином оценки уровня дефицита федерального бюджета в 2022 году ЦБ учел при принятии решения по ставке в декабре, говорила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор намерен отразить этот фактор в своем прогнозе, который будет опубликован по итогам заседания совета директоров 10 февраля.

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Федеральный бюджет в 2022 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в размере 3,3 трлн рублей. Это, по словам министра финансов Антона Силуанова, соответствует 2,3% ВВП.

По последнему прогнозу Минфина, дефицит по итогам 2022 года должен был составить 2% ВВП, однако в этой оценке министерство не учитывало расходы на компенсацию внебюджетным фондам отсрочки по выплате страховых взносов - 770 млрд рублей, что приблизительно может соответствовать 0,5% ВВП.

В сентябре 2022 года Минфин прогнозировал дефицит федерального бюджета в 2022 году на уровне 0,9%. Первоначально в законе о бюджете был заложен профицит бюджета в 1% ВВП.

Минфин Банк России Владимир Колычев Антон Силуанов Эльвира Набиуллина
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