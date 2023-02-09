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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось на 13 тысяч

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тысяч - до 196 тысяч человек, сообщило Министерство труда США.

Неделей ранее этот показатель составлял 183 тысячи.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 190 тысяч.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до минимальных с конца апреля 2022 года 189,25 тысячи по сравнению с 191,75 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 января, выросло до 1,688 млн, что является максимумом за пять недель. Эксперты в среднем ожидали роста этого показателя до 1,658 млн.

По пересмотренным данным, неделей ранее он составил 1,650 млн, а не 1,655 млн, как сообщалось прежде.

США Минтруда
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