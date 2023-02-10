Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) сообщил о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и ликвидации последствий после разрушительного землетрясения на юге Турции.

"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания чрезвычайной помощи и восстановления Турции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВБ.

Отмечается, что ВБ "также приступил к оперативной оценке ущерба, чтобы понять масштабы бедствия и определить приоритетные области для поддержки восстановления и реконструкции".

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате мощного землетрясения возросло до 17 674 человек, пишет агентство "Анадолу".

"17 674 погибших, 72 879 раненых ", - приводит слова турецкого вице-президента агентство.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6.