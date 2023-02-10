Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) сообщил о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и ликвидации последствий после разрушительного землетрясения на юге Турции.

"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания чрезвычайной помощи и восстановления Турции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВБ.

Отмечается, что ВБ "также приступил к оперативной оценке ущерба, чтобы понять масштабы бедствия и определить приоритетные области для поддержки восстановления и реконструкции".

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате мощного землетрясения возросло до 17 674 человек, пишет агентство "Анадолу".

"17 674 погибших, 72 879 раненых ", - приводит слова турецкого вице-президента агентство.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6.

Землетрясение в Турции

12
Хроника 06 – 10 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Всемирный банк Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель кукол Барби в IV квартале снизил чистую прибыль в 14 раз

Производитель кукол Барби в IV квартале снизил чистую прибыль в 14 раз

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

"Газпром" обсудил трехстороннее взаимодействие с Казахстаном и Узбекистаном

Эксперты связали подорожание огурцов с повышением энерготарифов и сезонностью

Эксперты связали подорожание огурцов с повышением энерготарифов и сезонностью

Специальные инвестиционные контракты в автопроме продлят до 2034 г.

Турция перенесла саммит по обсуждению газового хаба ориентировочно на 21-22 марта

Приняты поправки о выведении "Газпрома" из-под повышенного налога для экспортеров СПГ

Приняты поправки о выведении "Газпрома" из-под повышенного налога для экспортеров СПГ

VK Play запустила подразделение для инвестирования в российских разработчиков игр

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });