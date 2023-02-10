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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,6 тыс. человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 21642 человек, сообщают ближневосточные СМИ.

Ранее поступали данные о 20296 жертвах.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Турции, по состоянию на утро пятницы, число жертв выросло до 18342 человек. Более 74 тыс. пострадали.

На сирийской территории число погибших увеличилось до 3300 человек.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 10 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Сирия
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