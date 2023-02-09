Российские спасатели достали еще двух человек из-под завалов в турецком Хатае

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Кинологическая группа спасателей МЧС РФ обнаружила еще двух пострадавших граждан Турции в районе Хатая, сообщила в четверг пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"В Хатае кинологические расчеты МЧС России спасли еще двух человек - мужчину и женщину, граждан Турции, при обследовании разрушенного здания", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил журналистам, что сотрудники МЧС извлекли мужчину из-под завалов в Антакье.

В среду сообщалось, что группировка спасателей направилась в район Хатай (Антакья) на поиски пострадавшей от землетрясения российской семьи с двумя детьми. В настоящее время спасатели еще ведут поиски.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, в Турции погибли 14 014 человек.