Россия и Иран планируют увеличить расчеты в нацвалютах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Иран развивают активное взаимодействие в банковской сфере, намерены стимулировать дальнейшее увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Продолжим работать с Ираном, стимулируя торговые операции в национальных валютах. В 2021 году доля расчетов в них превысила 60%. Эта позитивная тенденция сохранилась и в прошлом году", - сообщил Руденко в интервью "Интерфаксу" по случаю Дня дипломатического работника.

Он отметил, что "взаимодействие с Ираном по линии центральных банков и кредитных учреждений активно развивается".

"В конце января этого года "на бумаге" закреплено создание прямого канала связи между российскими и иранскими банками через синхронизацию национальных систем передачи финсообщений - СПФС и СЕПАМ", - напомнил высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, российская сторона "системно подходит к вопросу наращивания количества сделок в национальных валютах и с другими заинтересованными партнерами".

Руденко отметил, что, по данным Банка России, за девять месяцев 2022 года "в результате переориентации торговых потоков на азиатское направление и изменения денежной единицы операций по контрактам, прежде всего с компаниями из Китая, "вес" рубля в российском внешнеторговом обороте возрос с 12,3% до 32,4%, а китайского юаня - с 0,4% до 14%."

"Важным шагом в этом направлении стала и принятая в прошлом году Дорожная карта ШОС по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, призванная способствовать укреплению финансовой стабильности государств-членов и снижению зависимости их экономик от внешних факторов", - заявил замминистра.