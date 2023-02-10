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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Deutsche Bank сообщил о 90%-ной вероятности рецессии в США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вероятность того, что экономика США впадет в рецессию в текущем году, составляет 90%, полагают эксперты Deutsche Bank.

Несмотря на наличие признаков, указывающих, что инфляция в США достигла пика и начала замедляться, она все еще находится существенно ниже целевых показателей для Федрезерва и, вероятно, покажет устойчивую динамику, отмечают они.

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что исторически, если инфляция повышается выше 8%, ей требуется два года для того, чтобы опуститься ниже 6%.

Эксперты также отмечают возобновившуюся напряженность в отношениях между США и Китаем, в том числе из-за сбитого китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, а также из-за прекращения выдачи американским компаниям лицензии на экспорт технологий в адрес китайской Huawei и потенциального соглашения с Японией и Нидерландами для расширения действия американского запрета.

Deutsche Bank считает, что американский фондовый индекс S&P 500 может завершить предположительно волатильный год на отметке 4500 пунктов, при этом с началом рецессии индикатор упадет до 3250 пунктов. Эксперты банка ожидают восстановления фондового рынка в середине ожидаемой рецессии.

С начала года S&P 500 вырос на 6,3%, по итогам торгов в четверг он составил 4081,5 пункта.

Если экономика США избежит рецессии, значение S&P 500 к концу года может приблизиться к верхней границе прогнозного диапазона на уровне 5000 пунктов.

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США, по мнению аналитиков, к концу 2023 года составит 3,65%. Кроме того, эксперты ждут дальнейшего ослабления доллара США, ожидая, что евро достигнет $1,10 к концу второго квартала.

Deutsche Bank США Китай S&P 500
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