Председатель правления банка "Зенит" Тищенко ушел в отставку

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Зенит" (входит в "Татнефть") на внеочередном собрании 9 февраля прекратили полномочия председателя правления банка Александра Тищенко в связи с расторжением в тот же день трудового договора с ним, говорится в сообщении кредитной организации.

Временно исполняющим обязанности председателя правления "Зенита" назначен заместитель председателя правления банка Сергей Кулаковкин.

Акционеры также досрочно прекратили полномочия членов совета директоров кредитной организации и избрали совет в новом составе. Информацию о новом составе совета банк не раскрывает.

"Свою шестилетнюю задачу перед (основным - ИФ) акционером выполнил. Банк приносит целевую доходность, которую мы принимали еще в 2020 году. Потому ухожу из оперативного управления банком с чувством исполненного долга. В этом году банку предстоит обновить стратегию. У меня есть собственные планы развития в финансовой сфере", - приводятся в сообщении слова Тищенко.

По информации пресс-службы "Зенита", консолидированная чистая прибыль банка по итогам 2022 года ожидается в размере 2,3 млрд рублей. Совокупные активы за прошлый год выросли на 27%, собственные средства - на 6%.

Тищенко был назначен на должность в мае 2020 года, он сменил на этом посту Олега Машталяра, когда "Зенит" завершил запущенную в сентябре 2018 года интеграцию четырех дочерних банков: Липецккомбанка, банка "Девон-кредит", Спиритбанка и банка "Зенит Сочи". Ранее Тищенко был начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов "Татнефти", одновременно также занимал пост старшего вице-президента банка "Зенит".

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам 2021 года занял 32-е место по размеру активов (253,1 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".