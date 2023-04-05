В банке "Зенит" сменится куратор розницы и private banking

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правления банка "Зенит" Наталья Тутова, курировавшая розничный бизнес и работу с состоятельными клиентами, вышла из состава правления по собственному желанию, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Заявление Тутовой об отставке совет директоров "Зенита" удовлетворил 4 апреля.

Тутова продолжает работать в банке, уточнил "Интерфаксу" представитель "Зенита", отказавшись назвать ее новую должность.

Кто далее будет курировать розницу и private banking, банк не сообщает.

В банковском бизнесе Тутова работает с 2001 года. В банк "Зенит" она пришла в феврале 2019 года, назначена на должность заместителя председателя правления банка в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года подал в отставку председатель правления банка "Зенит" Александр Тищенко. В конце марта уволился первый заместитель председателя правления Алексей Хорохордин, курировавший в банке работу с проблемными активами и юридический блок.

31 марта новым председателем правления "Зенита" стал Дмитрий Романов, до того возглавлявший приволжский филиал банка в Альметьевске (Татарстан). Сергей Кулаковкин, исполнявший обязанности главы банка с февраля 2023 года, назначен первым зампредседателя правления "Зенита" и будет курировать развитие корпоративно-инвестиционного бизнеса и блока МСБ.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам 2021 года занял 32-е место по размеру активов (253,1 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".