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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Доля DR в капитале "Норникеля" после конвертации сократилась до 6,7%

Разрешение на обращение расписок компании истекает в апреле

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Доля акций ГМК "Норильский никель", оставшихся на счетах депо депозитарных программ после проведенной в прошлом году конвертации, опустилась до менее чем 7%, говорится в отчете компании за 2022 год.

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"Норникель" напоминает, что в 2022 году в соответствии с ФЗ №114 была осуществлена автоматическая и принудительная конвертация депозитарных расписок в акции компании. Конвертация депозитарных расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях, произошла автоматически, а конвертация DR, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, была возможна в заявительном порядке до 10 ноября.

В итоге по состоянию на 31 декабря доля акций компании в депозитарных расписках составила 6,7% капитала, сказано в отчете.

По состоянию на середину 2021 года в доля депозитарных расписок в уставном капитале "Норникеля" составляла около 21,5%.

"Норникель" напомнил, что 28 апреля истекает срок полученного в прошлом году разрешения властей на продолжение обращения депозитарных расписок ГМК за пределами России. "С этой даты учтенные на счетах депо депозитарных программ акции компании не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды", - отмечается в отчете.

Норникель
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