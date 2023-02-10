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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Первые биржевые торги углем стартовали на СПбМТСБ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Стартовали первые биржевые торги углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщила в пятницу пресс-служба ФАС.

На торгах 10 февраля заключены две сделки с каменным углем марки Д общим объемом 140 т по средней цене 1800 руб. за т. Договоры заключены на базисе разреза Караканский-Западный (Кемеровская область), говорится в сообщении.

Принятые меры по реализации угля на бирже позволят создать рыночные индикаторы и условия для обеспечения прозрачности заключаемых сделок на поставку угольной продукции. Россия первая в мире утвердила этот механизм, заявили в ФАС.

"Реализация угольной продукции через биржу обеспечит цифровизацию сделок, исключит возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен и снизит количество посредников", - приводятся в сообщении слова руководителя ФАС Максима Шаскольского.

ФАС и Минэнерго в ноябре выпустили совместный приказ, обязывающий угольные компании, занимающие на рынке доминирующее положение, продавать на бирже не менее 10% угля марок Д и ДГ.

Объем продаж на бирже будет зависеть от объема реализации на внутреннем рынке. Минимальная обязательная доля продаж может "оказать положительное влияние на стабилизацию цен на этот вид энергоресурса", поясняли в ФАС.

СПбМТСБ ФАС
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