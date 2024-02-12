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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В России продажи угля на бирже в 2023 году превысили 340 тысяч тонн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2023 году на биржевых торгах было продано больше 340 тысяч тонн угля, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Биржевые торги углем марок Д и ДГ стартовали в России в феврале 2023 г.

Реализация этого энергоресурса через биржу обеспечивает цифровизацию сделок и исключает возможность формирования угольными компаниями экономически необоснованных цен. Принятые меры позволят создать рыночные отечественные индикаторы, отмечает служба.

Ряд угольных компаний уже утвердили и разместили на официальных сайтах торговые политики, в которых определили биржевые торги как один из приоритетных каналов реализации своей продукции. Кроме того, они предусматривают приоритет поставок на внутренний рынок и использование при ценообразовании на уголь российских индикаторов, говорится в сообщении ФАС.

Сейчас в качестве участников торгов зарегистрированы все ведущие угольные компании, среди покупателей присутствуют как крупные генерирующие, так и небольшие торговые компании.

В октябре 2023 года директор департамента ФАС России Елена Цышевская сообщала, что интерес к биржевым торгам углем также проявляют производители бурого угля.

ФАС
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