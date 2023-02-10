ОЗК с апреля увеличит закупки зерна на товарных аукционах до 10 тыс. т в сутки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), запустившая в августе 2021 года на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа") зерновые товарные аукционы, планирует увеличить объем закупаемого на них зерна. Об этом сообщила заместитель гендиректора компании Ксения Боломатова на международной конференции "Где маржа - 2023" в пятницу в Москве.

"Рассчитываем с 3 апреля начать увеличивать торги. Думаю, уже в этом сезоне (заканчивается 30 июня 2023 года - ИФ) - до 10 тыс. тонн в сутки", - сказала она. В следующем сезоне, который начнется 1 июля 2023 года, рассматривается возможность увеличения до более 20 тыс. тонн в сутки.

В настоящее время суточные закупки составляют 6,5 тыс. тонн, в том числе 6 тыс. тонн на условиях поставки (CPT порт Новороссийск) железнодорожным транспортом, 500 тонн - автомобильным.

Как подчеркнула Боломатова, за все время проведения аукционов ОЗК не допустила ни одного дефолта. "Мы все принимаем, все оплачиваем", - сказала она.

Напомнив, что в прошлом году вместе с "Московской биржей" ОЗК запустила беспоставочный фьючерс, она сообщила, что в рамках этого механизма можно захеджировать цену до года вперед. С февраля, по ее словам, "и биржа это уже подтвердила", в качестве второго маркетмейкера подключается "Деметра-Холдинг".

"Это сложный инструмент, не сразу все получается. Но очень надеемся, что это создаст необходимую для рынка ликвидность. На иностранных биржах это работает более 100 лет, это очень востребованный механизм", - заявила Боломатова.

Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 51% принадлежит государству. Еще одним крупным акционером (35,36%) является "Деметра-Холдинг". ОЗК также выполняет функции госагента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.