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PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%

PwC ждет, что к 2025 году доля КНР на мировом рынке люксовых товаров достигнет 25%
Фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайский рынок предметов роскоши вырастет до 816 млрд юаней (около $112 млрд) к 2025 году, что составит порядка 25% от общемирового объема, говорится в отчете PwC China. Об этом сообщает "Синьхуа".

В отчете Азиатско-Тихоокеанский регион назван важным фактором роста мирового рынка люксовых товаров, а Китай - главным потребителем такой продукции в регионе.

В самом Китае значительная доля продаж приходится на зону беспошлинной торговле на острове Хайнань. В 2021 году продажи люксовых товаров на острове составили 49,5 млрд юаней, или 13% всех продаж в стране.

"Китайский рынок предметов роскоши быстро восстанавливается после пандемии, проявляя большую силу, устойчивость и гибкость", - сказал Стивен Чжун, партнер PwC China.

PwC PwC China Китай АТР Хайнань Стивен Чжун
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