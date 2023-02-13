Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Министр энергетики ОАЭ не увидел необходимости во внеочередной встрече ОПЕК+

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ не нужно назначать внеочередную встречу, потому что нефтяной рынок сбалансирован, заявил Bloomberg министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

"Я не вижу необходимости во встрече. Рынок сбалансирован", - сказал он.

В октябре 2022 года министры ОПЕК+ продлили действие соглашения на весь 2023 год, решив снизить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки и встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, также сократив до одного раза каждые два месяца частоту встреч министерского комитета ОПЕК+.

"Была причина, по которой мы видели, что эту сделку нужно сделать долгосрочной до тех пор, пока мы не увидим что-то, что потрясет рынки, и пока мы этого не видели. Рынок сбалансирован, стабилен", - заявил аль-Мазруи.

С декабря 2022 года вступили в силу санкции на импорт российской нефти Евросоюзом, с 5 февраля 2023 года Европа также отказалась от российских нефтепродуктов. Страны G7 и Евросоюз разрешили своим компаниям транспортировать российскую нефть только при условии, если она продается по цене, не выше установленного ими потолка.

13 февраля Еврокомиссия опубликовала обзор, в котором говорится ,что Россия благодаря скидкам сумела, несмотря на потолок цен, введенный ЕС, G7 и Австралией, перенаправить поставки сырой нефти другим покупателям.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта Россия добровольно снизит добычу нефти (без учета конденсата) на 500 тысяч б/с. По словам источников, речь идет о снижении с уровня примерно 9,9 млн б/с.

Источники "Интерфакса" среди делегатов ОПЕК+ полагали, что вряд ли альянс будет компенсировать выпадающие объемы добычи нефти России.

ОАЭ ОПЕК Сухейль аль-Мазруи Еврокомиссия Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и в ожидании новых санкций

Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии

Nissan и Renault вложат $600 млн в разработку новых автомобилей в Индии

Думе предложили поменять схему выплат по системе страхования вкладов для физлиц

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

"КАМАЗ" к осени планирует увеличить темп сборки до 220 грузовиков в сутки

ЦБ РФ с 1 марта повысит нормативы обязательных резервов банков

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% экспорта нефти

Только четверть заявивших об уходе брендов покинула рынок РФ

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Politico сообщило о планах ЕС включить в новый пакет санкций четыре банка РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });