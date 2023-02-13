Министр энергетики ОАЭ не увидел необходимости во внеочередной встрече ОПЕК+

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ не нужно назначать внеочередную встречу, потому что нефтяной рынок сбалансирован, заявил Bloomberg министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

"Я не вижу необходимости во встрече. Рынок сбалансирован", - сказал он.

В октябре 2022 года министры ОПЕК+ продлили действие соглашения на весь 2023 год, решив снизить квоты на добычу на 2 млн баррелей в сутки и встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, также сократив до одного раза каждые два месяца частоту встреч министерского комитета ОПЕК+.

"Была причина, по которой мы видели, что эту сделку нужно сделать долгосрочной до тех пор, пока мы не увидим что-то, что потрясет рынки, и пока мы этого не видели. Рынок сбалансирован, стабилен", - заявил аль-Мазруи.

С декабря 2022 года вступили в силу санкции на импорт российской нефти Евросоюзом, с 5 февраля 2023 года Европа также отказалась от российских нефтепродуктов. Страны G7 и Евросоюз разрешили своим компаниям транспортировать российскую нефть только при условии, если она продается по цене, не выше установленного ими потолка.

13 февраля Еврокомиссия опубликовала обзор, в котором говорится ,что Россия благодаря скидкам сумела, несмотря на потолок цен, введенный ЕС, G7 и Австралией, перенаправить поставки сырой нефти другим покупателям.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта Россия добровольно снизит добычу нефти (без учета конденсата) на 500 тысяч б/с. По словам источников, речь идет о снижении с уровня примерно 9,9 млн б/с.

Источники "Интерфакса" среди делегатов ОПЕК+ полагали, что вряд ли альянс будет компенсировать выпадающие объемы добычи нефти России.