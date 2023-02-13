Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips, сдерживающим фактором для "быков" выступает ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли в пределах 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2263,4 пункта (+0,08%), индекс РТС - 972,38 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,29 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,4% "префы"), расписки TCS Group (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, есть опасения, что индекс МосБиржи может просесть ниже уровня 2250 пунктов ввиду умеренно негативного внешнего фона и сохраняющегося дефицита идей для покупок наиболее ликвидных бумаг.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают продолжения консолидации рынка акций РФ.

"В начале недели общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется, ждем консолидацию на текущих уровнях в краткосрочной перспективе, а налоговые изменения, которые коснутся нефтяного сектора, явно не добавляют позитива локальному рынку акций. По американскому рынку существует вероятность еще немного припасть. На фоне слабого пятничного закрытия и неспособности индекса S&P 500 оперативно вернуть уровень 4100 пунктов покупатели, вероятно, будут стоять в стороне. В фокусе на этой неделе будут данные по инфляции США за январь, которые выйдут во вторник", - говорится в комментарии аналитиков.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать слабо негативным. Если принять во внимание ежедневные сообщения о недовольстве США неопознанными летающими объектами, возможно китайского происхождения, то это явно не способствует оптимизму. В США уже планируют очередной рекордный бюджет на оборону и заявляют о решительном ответе Китаю, констатирует аналитик.

Сам же Китай пока сосредоточен на внутренних историях. Объемы кредитования в КНР за январь оказались рекордными, что обещает потребительский бум и резкое восстановление экономики после коронавирусных ограничений. Нефть начинает неделю слабо, но статистика из США и Китая указывает на рост спроса, что может быстро подавить иные опасения. Поэтому начало недели на российском рынке может оказаться негативным, но в дальнейшем вероятность роста остается высокой. Рубль может постепенно стабилизироваться, так как уже на следующей неделе предстоят налоговые платежи, полагает Кочетков.

В США в пятницу подросли индексы акций S&P 500 (+0,2%) и Dow Jones (+0,5%), но просел Nasdaq (-0,6%). По итогам недели S&P 500 опустился на 1,1%, Nasdaq - на 2,4%, что стало самым сильным снижением индикаторов с середины декабря, отмечает MarketWatch. Dow Jones потерял за пять рабочих дней 0,2%.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность, данные об уровне потребительского доверия в стране, а также сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что борьба с инфляцией еще не закончена.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета вырос в феврале до 66,4 пункта (максимум с января 2022 года) с январского уровня 64,9 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного повышения - до 65 пунктов.

При этом инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце выросли до 4,2% с 3,9% в январе.

Фондовая Азия

В Азии в понедельник индексы снижаются за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Давление на азиатский регион оказывает усиление напряженности в отношениях Китая и США, которые в минувшее воскресенье сбили очередной объект в своем воздушном пространстве. Ранее в этом месяце Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат, который, по утверждению Пентагона, являлся разведывательным.

Кроме того, эксперты опасаются, что доклад Минтруда США о динамике потребительских цен, который выйдет во вторник, подтвердит, что борьба с инфляцией далека от завершения, развеяв, таким образом, надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, потребительские цены в США в январе выросли на 6,2% в годовом выражении по сравнению с 6,5% в декабре.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются после роста на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $85,6 за баррель (-0,9% и +2,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $78,88 за баррель (-1,1% и +2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 8,6%.

В пятницу нефть подскочила более чем на 2% после того, как вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

Такое решение России стало первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на ее снижение Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неизвестными. Свободные мощности для наращивания производства из членов ОПЕК+ имеют Саудовская Аравия и ОАЭ.