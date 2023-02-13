Думе предложили поменять схему выплат по системе страхования вкладов для физлиц

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым доработала и внесла в палату в новой редакции законопроект № 1192126-7 о расширении системы страхования вкладов (ССВ), новый текст опубликован в электронной базе данных парламента.

Авторы проекта предлагают не распространять ССВ на образовательные и медицинские организации. Кроме того, они предложили уточнить особенности расчета возмещения при наличии у вкладчика - физического лица кредитного договора в этом же банке - выплаты будут вестись без учета встречных требований банков.

В первоначальной редакции законопроект был внесен в Госдуму в июне 2021 года. В нем предлагалось распространить систему страхования вкладов на средние предприятия, включенные в соответствующий реестр; общественные организации, являющиеся профессиональными союзами (профсоюзными организациями); социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы; юридические лица, которые имеют лицензию на осуществление образовательной или медицинской деятельности. Кроме того, предлагалось распространить ССВ на денежные средства адвокатов, нотариусов, если счета открыты для осуществления профессиональной деятельности. Из обновленной версии исчезла новелла о распространении системы на компании в сфере образовательной или медицинской деятельности.

Кроме того, меняется схема возмещения при наличии у вкладчика кредитов в этом же банке.

Сейчас при наличии у вкладчика кредитного договора в этом же банке размер возмещения уменьшается на сумму обязательств такого физического (или юридического) лица перед банком (то есть на размер кредита). При этом есть единственный случай, при котором такая схема не применяется - если кредитный договор обеспечен ипотекой жилого помещения, купля-продажа которого осуществлялась с использованием счета эскроу, открытого в этом же банке.

Внесенные депутатами поправки предлагают выплачивать страховое возмещение по вкладам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов без учета встречных требований к ним. Порядок учета встречных требований для юридических лиц остается прежним.

По мнению авторов, отказ от учета встречных требований при определении размера страхового возмещения по вкладам физических лиц позволит Агентству по страхованию вкладов осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам - физическим лицам в полном объеме вне зависимости от наличия у них задолженности перед банком.

"Указанные изменения будут способствовать повышению защищенности интересов вкладчиков и заемщиков, позволив им при наступлении страхового случая использовать полученные в качестве страхового возмещения денежные средства на погашение своих обязательств перед банком, в том числе досрочно, а также снизят избыточную технологическую нагрузку на банки и АСВ, связанную с учетом встречных требований", - говорится в пояснительной записке.

Нормы в части расширения участников ССВ вступят в силу через 90 дней после официального опубликования, нормы об учете встречных требований - через 270 дней после официального опубликования.

Сейчас в банках - участниках ССВ страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей).